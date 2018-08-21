صلاح ينافس رونالدو ولوكا على «ملك» أوروبا

المصدر: باريس - أ ف ب

انحصر التنافس على جائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب خلال موسم 2017-2018 بين البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله السابق الكرواتي لوكا مودريتش والمصري محمد صلاح، بحسب اللائحة النهائية التي كشف عنها الاتحاد القاري أمس.

وسيعلن الاتحاد القاري عن هوية الفائز 30 الجاري في موناكو، وذلك على هامش سحب قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبعد تتويجه بالجائزة في نسختيها الأخيرتين عامي 2016 و2017، يأمل رونالدو أن ينالها للمرة الثالثة تواليا والرابعة في مسيرته بعد قيادته ريال مدريد الإسباني إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث تواليا، قبل أن يترك النادي الملكي هذا الصيف للالتحاق بيوفنتوس الإيطالي.

وسيتنافس ابن الـ33 عاماً الذي توج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة الموسم الماضي، مع زميله السابق في ريال مودريتش الذي تألق أيضاً في مونديال روسيا وقاد بلاده إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وصلاح الذي توج هدافاً للدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع ليفربول.

وخرج من السباق النهائي على الجائزة نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بالنسخة الأولى من هذه الجائزة عام 2011 إضافة إلى نسخة 2015، واكتفى في التصويت بالمركز الخامس خلف مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا أنطوان غريزمان.