ريال مدريد يستهل حملته في الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي

استهل ريال مدريد حملته في الدوري الإسباني لكرة القدم بالفوز على خيتافي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في الجولة الأولى من مسابقة الدوري، والتي شهدت أيضا فوز إشبيلية على رايو فاليكانو 4 / 1 وهويسكا على إيبار 2 / 1.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله داني كارفاخال في الدقيقة 20 ثم أضاف جاريث بيل الهدف الثاني في الدقيقة 51

وحصد الريال أول ثلاث نقاط له بالدوري هذا الموسم ويظل فريق خيتافي بلا نقاط.

وبهذا الفوز استعاد الريال توازنه عقب خسارته أمام أتلتيكو مدريد 2 / 4 الأربعاء الماضي في كأس السوبر الأوروبي.

وفي المباراة الثانية، اكتسح إشبيلية مضيفه رايو فالكيانو 4 / 1.

وسجل أهداف إشبيلية فرانكو فاسكويز في الدقيقة 15 وأندريه سيلفا (هاتريك) في الدقائق 31 و46 و79 ، فيما سجل هدف رايو فاليكانو أدريان إمباربا في الدقيقة 85 من ركلة جزاء

وحصد إشبيلية أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم .

وفي المباراة الثالثة، انتزع هويسكا فوزا صعبا من مضيفه إيبار 2 / 1.

وأنهى هويسكا الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما أليكس جيلار في الدقيقتين الخامسة و40 ، قبل أن يقلص إيبار الفارق بهدف سجله جونزالو إسكالانتي في الدقيقة 69.

وحصد هويسكا أول ثلاث نقاط له بالدوري هذا الموسم .