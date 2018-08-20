زلزال «سيتي» يضرب هادرسفيلد بسداسية

المصدر: لندن - أ ف ب

خرج مانشستر سيتي، حامل اللقب، منتصراً من مباراته الأولى بين جماهيره، بنتيجة ساحقة 6-1 على هادرسفيلد تاون، بفضل ثلاثية للأرجنتيني سيرخيو أغويرو، أمس، على «استاد الاتحاد» في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واستهل سيتي، الساعي لأن يكون أول فريق يحتفظ باللقب منذ عقد من الزمن، وتحديداً منذ أن توّج جاره يونايتد لثلاثة مواسم متتالية بين 2007 و2009، مشواره الأحد الماضي من ملعب أرسنال، حين تغلب على مضيفه اللندني 2-0، ثم تمكن اليوم من الاحتفال مع جماهيره ببداية الموسم بأفضل طريقة.

وخلافاً للمباراة الأخيرة التي جمعتهما على «استاد الاتحاد» حين تعادلا سلباً في المرحلة قبل الأخيرة من الموسم الماضي (كان سيتي ضامناً اللقب)، لم يجد فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا صعوبة في حسم اللقاء، ولم يتأثر بغياب صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين الذي يبتعد عن الملاعب ثلاثة أشهر بعد إصابة تعرّض لها.

وعلى غرار سيتي، حقق واتفورد فوزه الثاني توالياً في مستهل الموسم، وجاء على حساب مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف لأندري غراي (3)، وتروي ديني (48)، وويل هيوز (51)، مقابل هدف لجيمس تراكوفسكي (7).

ويختتم ليفربول المرحلة الاثنين في ضيافة كريستال بالاس، باحثاً أيضاً عن تأكيد بدايته القوية وفوزه الافتتاحي على أرضه ضد وست هام يونايتد (4-صفر).