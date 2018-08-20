هازارد مستمر مع تشيلسي

المصدر: لندن - أ ف ب

أكد النجم البلجيكي إدين هازار أنه لن يرحل عن ناديه تشيلسي الإنجليزي «هذه السنة» على الأقل، على الرغم من الاهتمام به من قِبل ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويشكّل هازار منذ فترة محور تقارير صحافية حول انتقال إلى النادي الملكي، وزادت وتيرتها بعد أدائه في نهائيات كأس العالم 2018 ومساهمته في حلول منتخب بلاده في المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخه. وما زاد أيضاً من التوقعات بشأن رحيله المحتمل إلى النادي الإسباني انتقال مواطنه وزميله في تشلسي الحارس تيبو كورتوا إلى ريال هذا الصيف.