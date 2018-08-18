ريال مدريد في طريقه لحسم صفقة نيمار الخيالية

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت تقارير إسبانية استعداد ريال مدريد الإسباني لتقديم عرض "ضخم" لضم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي، مستغلاً "مشكلات" النادي الباريسي مع الاتحاد الأوروبي "يويفا" بخصوص قواعد اللعب المالي النظيف.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" يستعد ريال مدريد لتقديم عقد بقيمة 300 مليون يورو لضم البرازيلي نيمار، الذي كان قد انتقل إلى سان جرمان مقابل 222 مليون يورو العام الماضي.

التقارير أكدت أيضا أن النادي الباريسي قد يضطر للتخلي عن نيمار من أجل "تسوية" أي عقوبة قد تقع عليه من قبل "يويفا".

وسيسعى النادي "الملكي" للتعاقد مع النجم البرازيلي قبل إغلاق سوق الانتقالات يوم 31 أغسطس الجاري.