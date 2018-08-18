دي بروين يغيب عن «سيتي» 3 أشهر

المصدر: مانشستر - أف ب

سيغيب البلجيكي كيفن دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لثلاثة أشهر عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة قوية بركبته أمس، بحسب ما أعلن ناديه أمس.

وأكد النادي في بيان أن «كيفن دي بروين عانى تمزقاً في الرباط الطرفي الجانبي لركبته اليمنى»، مشيرا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً وصاحب 16 تمريرة حاسمة الموسم الماضي في «البريمرليغ»، لن يحتاج إلى عملية جراحية «ويتوقع أن يغيب نحو ثلاثة أشهر». وعلق غوارديولا "عندما تطلب الكثير من اللاعبين، على مدى أكثر من 11 شهرا، ولاحقا عندما يعود، الإصابة قد تحصل".