أتلتيكو «سوبر» أوروبا.. والليغا تنطلق اليوم

المصدر: تالين - ف ب

أحرز أتلتيكو مدريد الإسباني لقب الكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، حارماً مواطنه وجاره اللدود ريال مدريد من تحقيق رقم قياسي بتتويجه مرة ثالثة توالياً بفوزه عليه 4-2 بعد التمديد، أول من أمس في العاصمة الأستونية تالين.

وافتتح أتلتيكو التسجيل باكراً بعد 49 ثانية عبر مهاجمه الدولي دييغو كوستا في أسرع هدف في تاريخ المسابقة، لكن ريال الذي افتقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، عادل عن طريق مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة (27)، قبل أن يمنحه قائده سيرخيو راموس هدف التقدم من ركلة جزاء (63). وقبل انتهاء الوقت الأصلي سجل كوستا هدفه الثاني (79)، فارضاً شوطين إضافيين حسمهما أتلتيكو بهدفي ساوول نيغويز (98) وكوكي (104).

من جانب آخر تدخل بطولة إسبانيا في كرة القدم التي تنطلق اليوم، حقبة جديدة بعد رحيل النجمين رونالدو وإنييستا، وسط توقعات بتهديد أتلتيكو مدريد لهيمنة العملاقين برشلونة وريال مدريد.

ويدشن جيرونا وبلد الوليد الليغا اليوم بينما يستضيف ريال بيتيس منافسه ليفانتي وتقام غدا 3 مباريات تجمع الأولى سلتا فيغو بإسبانيول والثانية فياريال مع ريال سوسييداد بينما يستقبل برشلونة ألافيس على ملعب الكامب نو. ويستهل ريال مدريد الموسم بمواجهة خيتافي على استاد سانتياغو بيرنابو.