أتلتيكو يقسو على الريال برباعية ويتوج بالسوبر الأوروبية

المصدر: البيان الالكتروني

استغل أتلتيكو مدريد الإسباني حالة عدم الاتزان، التي عانى منها جاره اللدود ريال مدريد عقب رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وحرمه من التتويج بأول ألقابه في الموسم الجديد، بعدما تغلب عليه 4 / 2 بعد التمديد أمس الأربعاء في بطولة كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم، التي جرت بالعاصمة الإستونية تالين.

وقد افتتح التسجيل لأتلتيكو دييجو كوستا بعد 51 ثانية؛ وهو أسرع هدف في هذه المنافسة، ثم تعادل بن زيمة برأسية لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني أضاف راموس الهدف الثاني للريال من ركلة جزاء وتعادل كوستا بهدفه الثاني لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

وفي الوقت الاضافي أضاف أتليتكو هدفين من تسجيل كل ساؤول ثم كوكي ليتقدّم أتليتيكو 4-2، ويتوج باالقب.