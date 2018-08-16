«عين حاسدة» تصيب دي بروين

المصدر: مانشستر- أ ف ب

أعلن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي أمس، أن نجمه البلجيكي كيفن دي بروين تعرض لإصابة في الركبة اليمنى خلال التمارين، ويخضع لفحوص طبية لتحديد مداها وفترة غيابه المحتملة.

وكان دي بروين من ألمع نجوم المونديال مع منتخب بلجيكا، حيث انصبت نحوه كل العيون. وأثارت إصابة اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، مخاوف من أن تكون مرتبطة بإصابة سابقة تعرض لها في الركبة نفسها قبل عامين، وأبعدته لأكثر من شهرين عن الملاعب. وقال النادي في بيان مقتضب «مدى الإصابة غير معروف بعد وسنقدم تفاصيل إضافية في الوقت المناسب».