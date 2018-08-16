ميسي «يعتزل» عشق «التانغو» 4 مباريات

المصدر: بوينوس ايرس - أ ف ب

قرر نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي ألا يشارك في المباريات الودية الأربع المقبلة لمنتخب بلاده الأرجنتين، وذلك بحسب ما كشفت وسائل الإعلام المحلية أمس.

وكتبت صحيفة «كلارين» أن «ميسي لن يعود (إلى المنتخب) هذا العام وهناك شكوك بشأن مستقبله»، فيما أشار موقع «اينفوباي» إلى أن نجم برشلونة «سيأخذ قسطا من الراحة لكن هذا الأمر لا يعني بأنه يعتزل اللعب» مع المنتخب الذي ودع نهائيات مونديال روسيا من الدور الثاني.

وأكد متحدث باسم المنتخب أن «المدرب هو من يقول، عندما يحين الوقت، ما هو الوضع في ما يخص ميسي».

وأوكلت إلى مدرب منتخب دون 20 عاماً ليونيل سكالوني وبمساعدة بابلو ايمار مهمة الإشراف على المنتخب الأرجنتيني الأول موقتا بانتظار إيجاد خلف خورخي سامباولي الذي أقيل من منصبه على خلفية المشاركة المخيبة للآمال في مونديال روسيا، حيث عانى «البيسيليستي» الأمرين للتأهل عن مجموعته، ثم انتهى مشواره في ثمن النهائي على يد فرنسا (3 ـ 4) التي توجت لاحقاً باللقب.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراتيه الأوليين بقيادة سكالوني في الولايات المتحدة ضد غواتيمالا في 7 سبتمبر في لوس أنجليس، وكولومبيا في 11 منه في نيويورك، في حين لم تحدد هوية المنتخبين اللذين سيواجههما في شهري أكتوبر ونوفمبر.

وسيعلن سكالوني، اللاعب السابق لنيول اولد بويز وديبورتيفو لا كورونيا الإسباني، تشكيلته الأولى هذا الأسبوع استعداداً لمباراتي غواتيمالا وكولومبيا.