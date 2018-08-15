ماندزوكيتش يعتزل اللعب دولياً

المصدر: زغرب - أف ب

أعلن المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش أمس اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده، بعد أسابيع من بلوغه المباراة النهائية لكأس العالم 2018 في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، في ما وصفها «أجمل رحلة».

وقال لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان نشره اتحاد بلاده «لا توجد لحظة مثالية للرحيل. إذا كنا قادرين، أعتقد أننا كنا لنلعب مع كرواتيا حتى آخر أيامنا، لأنه لا يوجد ما يثير الفخر أكثر من ذلك بالنسبة إلى لاعب».

أضاف «إلا أنني أعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة إلي لقد قدمت أفضل ما يمكن للمساهمة في نجاح كرة القدم الكرواتية».