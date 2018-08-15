صلاح يتورط في قضية استخدام الهاتف أثناء القيادة

المصدر: لندن - أ ف ب

أكد نادي ليفربول أنه قدم إلى الشرطة شريطاً مصوراً يظهر قيام نجمه المصري محمد صلاح باستخدام هاتفه أثناء قيادته السيارة.

ويظهر الشريط الذي يمتد لنحو دقيقة وتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في إنجلترا ، صلاح جالساً خلف مقود سيارته على طريق مزدحم يستخدم هاتفه الخلوي، من دون التحدث عبره. وبدا أن الشريط التقطه مشجعون وقفوا إلى جانب الطريق المزدحم، وطلب بعضهم من صلاح التوقيع على تذكارات، من دون تجاوب من قبل اللاعب الذي أبقى زجاج سيارته مغلقاً. وأظهر الشريط أيضاً أن صلاح واصل استخدام الهاتف أثناء التقدم البطيء للسيارة.

وفي حال إدانته بارتكاب مخالفة، يواجه اللاعب غرامة مالية قد تصل إلى (1300 دولار)، وحسم نقاط من رخصة قيادته.