19 برازيلياً يرقصون «السامبا» في دوري المحترفين

المصدر: إعداد - علي الظاهري

يقود 19 برازيلياً طموحات فرق دوري الخليج العربي في الموسم الجديد، حيث فضلت معظم الأندية التعاقد مع أبناء «السامبا»، لاسيما أن الهجوم البرازيلي يعد ورقة رابحة في مهمة هزّ شباك مرمى المنافسين. ويحظى اللاعب البرازيلي بثقة 13 نادياً في دورينا من أصل 14 في الموسم الجديد، ويعد الإمارات الفريق الوحيد الذي لم يضم في صفوفه لاعباً برازيلياً.

ولعل قرار السماح لأنديتنا بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب دون النظر لقاعدة 3+1، التي كانت تقتضي تسجيل لاعب آسيوي ضمن قائمة الأجانب الأربعة، أتاحت الفرصة أمام فرق دورينا للتحرر من قيد اللاعب الآسيوي والتوجه نحو استقطاب لاعبين من جنسيات وقارات أخرى، أبرزها أميركا الجنوبية، وتحديداً البرازيل، وذلك ما ترجمه الوصل متصدر المشهد الذي يطل علينا في الموسم الجديد بهوية برازيلية مطلقة على مستوى المحترفين الأجانب في ظل وجود الرباعي البرازيلي بعد تعزيز صفوفه بضم اللاعب فينسيوس دي ليما إلى جانب الثلاثي فابيو دي ليما، وكايو كانيدو، ورونالدو مينديز، ما يجعل الوصل برازيلي الشكل والمحتوى بعد استعداده للمشاركة في الموسم المقبل بـ 4 أسماء برازيلية.

أفريقيا وأوروبا

ويشهد الدوري حضوراً مميزاً للاعب الأفريقي عبر مشاركة 7 لاعبين في الموسم الجديد، هم الغاني إسانتي، والكاميروني سبيستيان سياني في صفوف الجزيرة، والنيجيري ستانلي أوهايتشي، والسنغالي مامي تيام مع عجمان، والإيفواري بكاري كونيه، والغيني أبوبكر سيلا مع فريق الإمارات، وريان مينديز من الرأس الأخضر مع الشارقة.

خيار ثالث

ويعد اللاعب الأوروبي الخيار الثالث لأندية دورينا بعد أميركا الجنوبية وأفريقيا، حيث يمثل القارة العجوز 6 لاعبين، هم: الفرنسي يوهان كاباي «النصر»، والفرنسي عمر كوسوكو «الفجيرة»، والسويدي ماركوس بيرغ «العين»، والروماني ماتي ربجيكا «اتحاد كلباء»، والكرواتي أنطونيو بيرزوفيتش «اتحاد كلباء»، والهولندي جورج ليروي «بني ياس».

لاعبون عرب

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 7 لاعبين عرب، هم: حسين الشحات «العين»، ومن المغرب عادل هرماش «عجمان»، ومراد باتنا «الوحدة»، وأمين العطوشي «الظفرة»، ويحيى جبران «دبا الفجيرة»، إضافة إلى الأردني ياسين البخيت «دبا الفجيرة»، والجزائري محمد بن يطو «الفجيرة».

ولم يحظَ اللاعب الآسيوي سوى بثقة 5 أندية فقط، وتراجعت أسهم أبناء القارة الصفراء في ملاعب دورينا بعد الخطوة الأخيرة بإمكانية تسجيل 4 لاعبين أجانب دون التقيد بوجود اللاعب الآسيوي، ويمثل آسيا كلٌ من اللاعبين: الياباني تسوكاسا شيوتاني «العين»، والكوري شانغ ريم «الوحدة»، والأوزبكي أوتابيك شوكوروف «الشارقة»، والأسترالي بيرني إبيني «الإمارات»، والأردني ياسين البخيت «دبا الفجيرة».

وستكشف الأيام المقبلة عن مفاجآت أخرى في ظل تردد الأنباء عن نية بعض الأندية للتعاقد مع لاعبين برازيليين، حيث ما زالت 6 أندية لم تحسم ملف المحترفين الأجانب، وهي شباب الأهلي-دبي، والنصر، وبني ياس، واتحاد كلباء، والإمارات، إلى جانب الجزيرة بعد رحيل البرازيلي رومارينهو عن صفوفه متجهاً إلى اتحاد جدة السعودي.