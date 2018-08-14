رونالدو يغادر المستشفى بعد تعافيه من الالتهاب الرئوي

المصدر: وكالات

غادر الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو دي ليما المستشفى في إيبيزا الإسبانية بعد تحسن حالته الصحية.

ومكث رونالدو النجم السابق لريال مدريد وبرشلونة في المستشفى منذ يوم الجمعة الماضي بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد.

وأكدت مستشفى بوليكلينيكا نوسترا سينورا دل روساريو الخاصة في إيبيزا أن رونالدو غادر المستشفى في الساعة العاشرة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي بعد تحسن حالته الصحية.

وفاز رونالدو مع البرازيل بلقب المونديال في عامي 1994 و2002، وسجل 15 هدفا طوال تاريخ مشاركاته في هذه البطولة.

ويأتي رونالدو في المركز الثاني لقائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم بعد الألماني ميروسلاف كلوزه الذي سجل هدفه السادس عشر في مونديال البرازيل 2014.