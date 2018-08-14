مفاجأة.. ليفربول يبلغ الشرطة عن محمد صلاح

المصدر: البيان الالكتروني

أبلغ نادي ليفربول الإنجليزي الشرطة، "الإثنين"، عن نجم الفريق والمنتخب المصري محمد صلاح لاستخدامه الهاتف المحمول أثناء قيادته للسيارة.

وبحسب "العربية نت"، كان صلاح يسير بسيارته قبل أن يستوقفه مجموعة من الجماهير لمطالبته بالتوقيع لهم، إلا أنه لم يلتفت إليهم لاستخدامه الهاتف المحمول أثناء القيادة، حيث ابلغ نادي ليفربول الشرطة بالواقعة، لأن صلاح استخدم هاتفه أثناء قيادة السيارة وهو أمر ممنوع في إنجلترا.

وقد انتشرت لقطات فيديو لصلاح وهو يقود السيارة أثناء استخدام هاتفه المحمول، وهو ما اطلعت عليه الشرطة، وقالت على "تويتر" إنها اطلعت على الواقعة وأحالتها للإدارة المسؤولة.

ويعتقد أن تصوير صلاح تم أخذه "الأحد" عقب مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الأول برباعية نظيفة.