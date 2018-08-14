برشلونة سوبر إسبـانيا

المصدر: مدريد - أ ف ب

عزز برشلونة سجله كونه أكثر الفرق إحرازاً للقب الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم التي تجمع سنوياً بين بطلي الدوري والكأس قبيل انطلاق الموسم، وذلك بعدما حول تخلفه أمام إشبيلية ألي فوز 2-1 أول من أمس على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.

وللمرة الأولى تقام المسابقة خارج إسبانيا، وبمواجهة واحدة، خلافاً للسنوات الأخيرة (منذ 1982) عندما كانت تقام بنظام مباراتي الذهاب والإياب.

وبدا برشلونة مهدداً بخسارة الكأس للموسم الثاني توالياً (خسر أمام ريال مدريد الموسم الماضي) بعدما تخلف منذ الدقيقة 9، لكنه أنهى الشوط الأول متعادلاً، ثم انتظر حتى الدقيقة 78 لخطف هدف الفوز عبر كرة صاروخية للفرنسي عثمان ديمبيلي.

ورغم عدم تسجيله في المباراة، كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على موعد تاريخي، إذ توج بلقبه الـ33 مع «بلاوغرانا»، متفوقاً على زميله السابق أندريس إنييستا المنتقل إلى فيسيل كوبي الياباني (توج ميسي بـ 9 ألقاب في الدوري، 4 في دوري أبطال أوروبا، 6 في كأس إسبانيا، 3 في الكأس السوبر الأوروبية، 3 في كأس العالم للأندية، و8 في الكأس السوبر الإسبانية).