هدف رونالدو يطلق العنان للأحلام

المصدر: روما - د ب أ

استهل كريستيانو رونالدو مسيرته مع يوفنتوس بهدف سجله أول من أمس وقاد به الفريق للفوز 5 -0 على فيلار بيروسا الإيطالي ودياً.

ولكن هذا الهدف لم يكن سوى ضربة البداية بالنسبة لجماهير يوفنتوس التي أطلقت العنان لأحلامها حيث ترى أن فريقها أصبح قادراً على تحقيق ما لم يحققه في المواسم الماضية.

ومع بدء مشاركة رونالدو مع اليوفي، توارى باقي نجوم الفريق، وبدا أن مشجعي الفريق يركزون اهتمامهم فقط على رونالدو الذي سارع إلى تحية الجماهير ثم اختفى حتى بداية اللقاء الذي اعتبره الإيطاليون لقاء «تاريخياً».

وغرد رونالدو على «تويتر» : كانت «أجواء خاصة».