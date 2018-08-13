«سيتي» يحطم «المدفعجية» وصلاح يعانق الشباك

المصدر: لندن- أ ف ب

بدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أفضل وجه، بعدما تغلب 2 -0 على مضيفه أرسنال في قمة مباريات المرحلة الأولى للمسابقة أمس.

وكان سيتي الطرف الأفضل على مدار شوطي المباراة، وكان بإمكان لاعبيه إضافة عدد وافر من الأهداف، لولا تألق التشيكي بيتر تشيك، حارس مرمى أرسنال، الذي تصدى ببراعة لأكثر من فرصة محققة للضيوف.

وافتتح رحيم ستيرلينغ التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 14، فيما تكفل زميله البرتغالي بيرناردو سيلفا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 64. وفاز ليفربول على ضيفه وست هام يونايتد 4-0، في مباراة شهدت تسجيل الهداف المصري محمد صلاح أول أهدافه في الموسم الجديد، وثنائية لزميله السنغالي ساديو مانيه. واختتم دانيال ستاريدج بهدف رابع في الدقيقة 88، بعد ثوانٍ من دخوله بديلاً لصلاح.

وتعادل ساوثهامبتون مع ضيف بيرنلي دون أهداف.