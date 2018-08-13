100 مليون درهم شرط الاستغناء عن ليما

المصدر: دبي - العوضي النمر

نفى مصدر مسؤول في شركة الوصل لكرة القدم تلقي أي مطالب محلية للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي فابيو ليما، وقال المصدر إن الطلب الوحيد الذي تلقاه الوصل جاء من النصر السعودي، وإن إدارة الشركة أرسلت إخطاراً رسمياً بعدم الممانعة ووضعت 100 مليون درهم كشرط مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي فابيو ليما، ولم تتلق إدارة الوصل أي رد من إدارة النصر حتى الآن.

ومن المقرر أن يصل فابيو ليما إلى دبي يوم 19 الجاري بعد الانتهاء من رحلة علاجه إثر الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر الفريق في ألمانيا، ولن يلحق اللاعب بمباراة الفريق أمام الاتحاد السعودي يوم 24 الجاري ضمن دوري أبطال العرب حتى يتم التأكد من تمام شفائه.