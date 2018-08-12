انطلاقة قوية لتشلسي وتوتنهام في «البريمرليغ»

المصدر: لندن - أ ف ب

حقق تشلسي بقيادة مدربه الجديد الإيطالي ماوريتسيو ساري انطلاقة قوية بفوزه خارج ملعبه على هادرسفيلد بثلاثية نظيفة، أمس، في المرحلة الأولى من الدوري الانجليزي الذي شهد عودة توتنهام أيضاً بنقاط المباراة الثلاث من نيوكاسل اثر خروجه فائزا 2-1. وكان مانشستر يونايتد قص شريط «البريمرليغ» أول من أمس، بالفوز على ضيفه ليستر سيتي 2-1.

أما أبرز مباريات المرحلة الأولى تقام اليوم، وتجمع بين أرسنال بضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، وذلك على استاد الإمارات في شمال لندن. كما تقام غداً مباراتان بين ليفربول ووست هام، وساوثمبتون وبيرنلي.