زاباليتا: خبرة بليغريني ستساعد «المطارق»

المصدر: لندن ـوكالات

قال بابلو زاباليتا مدافع وستهام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن خبرة المدرب مانويل بليغريني وانتباهه للتفاصيل يمكنهما المساعدة في تطور عقلية الفريق التي يحتاجها للنجاح. وتعاقد وستهام الملقب بـ«المطارق» مع مدرب مانشستر سيتي وريال مدريد السابق خلفا لديفيد مويز في مايو، إذ يسعى لإنهاء الدوري في مركز متقدم بعد نجاته في صراع الهبوط في آخر موسمين.

وأبلغ زاباليتا الذي عمل مع المدرب التشيلي لثلاثة مواسم في سيتي صحيفة لندن ستاندرد «عندما سمعت بالتعاقد مع بليغريني فكرت أنه أمر جيد وإيجابي. إنه يملك خبرة هائلة وعمل مع أندية كبيرة. يستطيع جلب خبرته إلى وستهام وهذا أمر جيد للغاية لنا».