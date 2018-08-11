إصابة حكم مساعد خلال مباراة في «يوروبا ليغ»

المصدر: برلين - د ب أ

تقدم نادي شتورم غراتس النمساوي بالاعتذار إثر تعرض حكم مساعد لإصابة دامية خلال مشاركته في تحكيم مباراة الفريق أمام آيك لارناكا القبرصي أول من أمس في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» إثر قذفه بكوب من المدرجات.

وذكر النادي «هذا السلوك من المشجع في مباراة الدوري الأوروبي ليس مقبولاً على الإطلاق. فهو يسيء إلى كرة القدم وكذلك إلى سمعة نادينا».

وأظهرت التسجيلات التليفزيونية قيام مشجع في المدرجات بإلقاء المقذوفات إلى أرضية الملعب، وقد أصيب المدرب المساعد السويدي فريدريك كلايفر الذي سقط أرضاً والدم ينزف من رأسه. وذكر النادي النمساوي أنه جرى إلقاء القبض على المشجع .

وكانت المباراة قد توقفت إثر إصابة كلايفر ثم استأنف اللعب وقد حل مكانه الحكم الرابع. وانتهت المباراة بفوز الفريق القبرصي 2 - 0، ويتجدد اللقاء بين الفريقين إياباً في 16 أغسطس الجاري.