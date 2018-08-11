الصيني جانغ لي يدفع ثمن عنصريته ضد ديمبا با

المصدر: شنغهاي - أ ف ب

رد الاتحاد الصيني لكرة القدم اعتبار السنغالي ديبما با بعدما أنزل أمس الإيقاف ست مباريات باللاعب جانغ لي (تشانغشون ياتاي)، لتوجيهه إهانات عنصرية للاعب شنغهاي شينخوا في مباراة الفريقين في المرحلة السادسة عشرة من الدوري المحلي السبت 4 أغسطس. وبحسب بيان الاتحاد، فإن اللاعب زانغ لي «عطل حسن سير المباراة وأحدث حالاً من الفوضى وتداعيات اجتماعية سلبية للخصم».

وكان ديمبا با (33 عاماً) مهاجم نادي تشيلسي السابق، اتهم اللاعب جانغ لي بتوجيه إهانات عنصرية له في المباراة . ولم يعبر با علناً عن تلقيه الإهانات العنصرية، بل تناول ذلك عبر تغريدة على حسابه في تويتر، طالب فيها «اتخاذ إجراءات تأديبية جدية» على خلفية ما جرى. وتم تغريم غانغ لي مبلغ 5300 يورو.

وأشارت وسائل إعلام صينية عدة إلى أن الكلمات الصادرة عن اللاعب الصيني بحق السنغالي تحمل طابعاً عنصرياً، وهو الأمر الذي تطرق إليه مدرب شنغهاي شينخوا وو جينغوي بالقول «علمت أن لاعبا من ياتاي استخدم كلمات مهينة بحقه (با)».