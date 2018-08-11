كيبا: «الكتيبة الإسبانية» أقنعتني بتشيلسي

المصدر: لندن ـ وكالات

لعبت مجموعة اللاعبين الإسبان «الكتيبة الإسبانية» في تشيلسي دورا كبيرا في إقناع كيبا أريزابالاغا بالانضمام للفريق ويعتقد الحارس أنهم سيساعدونه في التأقلم مع الدوري الإنجليزي . وانضم أريزابالاغا إلى تشيلسي في صفقة قياسية عالمية مقابل 80 مليون يورو .

وأبلغ أريزابالاغا موقع تشيلسي الرسمي «أعلم العديد من اللاعبين في الفريق من المنتخب الإسباني. أبلغوني عن كيفية اللعب هنا وحصلت على معلومات ممتازة منهم عن أسلوب اللعب هنا». ويملك أريزابالاغا خمسة زملاء إسبان في تشكيلة تشيلسي هم ازبيليكويتا و موراتا والونسو وبيدرو و فابريغاس.