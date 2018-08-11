تقنية «فار» تظهر في «السوبر الإسباني»

المصدر: مدريد - وكالات

أقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس، استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» في مباراة كأس «السوبر»، التي ستجمع برشلونة ونظيره إشبيلية غداً، في مدينة طنجة المغربية، وتقام بنظام المباراة الواحدة على غير العادة،، حيث كان السوبر يلعب ذهابا وإيابا.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، إن مباراة «السوبر» ستشهد استخدام الـ«فار». وستكون هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها تقنية الـ«فار»، في المسابقات المحلية في إسبانيا منذ أن تم إقرارها في مباريات كرة القدم الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإسباني كان قد أقر في وقت سابق، استخدام تقنية الفيديو في الدوري المحلي، انطلاقا من الموسم الكروي الجديد، والذي تفتتح منافساته يوم الجمعة المقبل.