آينتراخت فرانكفورت يمدد لريبيتش حتى 2022

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت أمس، تمديد تعاقده مع اللاعب الكرواتي أنتي ريبيتش حتى عام 2022. وقال فريدي بوبيتش عضو مجلس إدارة النادي لشؤون الرياضة «هذا الأمر يشكل حدثاً مهماً لآينتراخت فرانكفورت، فاللاعب حظي باهتمام كبير ومتابعة مستمرة خلال سوق الانتقالات.

واستمراره معنا يجعلني وكل من في النادي نشعر بالفخر». وأشار بوبيتش إلى أن النادي كان يمكنه بيع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً في صفقة قياسية، لكنه مدد فترة التعاقد لعام آخر . وسجل ريبيتش ثنائية قاد بها آينتراخت للفوز على بايرن ميونخ في نهائي كأس ألمانيا في مايو الماضي.