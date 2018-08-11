60 مليوناً تقنع ألكانتارا بالانضمام إلى «الملكي»

المصدر: دبي ـمجتبى فاروق ، عواصم ـ وكالات

كشفت مصادر مقربة من نادي ريال مدريد الإسباني، أن الفريق بات على بعد خطوات من الحصول على خدمات نجم برشلونة السابق، وبايرن ميونيخ الحالي تياغو ألكانتارا. وأضاف المصدر أن النادي الملكي واثق من نجاح الصفقة إلى حد بعيد، خاصة بعد أن اتفق مع النجم الإسباني على الشروط الشخصية.

وأضاف المصدر أن العقد المقترح على اللاعب يصل إلى 5 مواسم، براتب وحوافز عامة تصل إلى 12 مليون يورو في السنة، بمجموع كامل 60 مليون يورو، خلال فترة العقد، في الوقت نفسه أبان المصدر أن الريال أخطر البايرن برغبته في التعاقد مع ألكانتارا، وأن هذه الرغبة من النادي الملكي لم تقابل بالرفض، مثلما حدث عندما تقدم الملكي بطلب للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث جاء الرد قاطعا جدا من بايرن ميونيخ برفض مجرد فكرة التخلي عن هدافه الأول.

وكشف المصدر أن التعاقد مع ألكانتارا هو الهدف الأول الذي سعى إليه المدرب الجديد للريال جولين لوبيتيغي، الذي كان يعتمد بشكل أساسي على اللاعب في السيطرة على وسط ملعب المنتخب الإسباني، عندما كان مدرباً للماتادور قبل إقالته قبيل ساعات من المباراة الأولى للمنتخب الإسباني في مونديال روسيا 2018، عندما أعلن عن تعاقده مع ريال مدريد.

وواصل المصدر أن المدرب الإسباني يعتمد بشكل كبير على إنجاح هذه الصفقة، بعد رحيل كوفاتيتش إلى تشيلسي، وفي ظل رغبة مودريتش للرحيل عن النادي الملكي، حيث يعتبر نجم وسط البايرن هو الخيار الأمثل لمستقبل خط وسط النادي الملكي.

اتفاق

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، توصل إلى اتفاق مع صانع ألعاب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا، لوكا مودريتش، حول عقده الشخصي مع النيرادزوري.

وأكدت مصادر مقربة من النادي الإيطالي، بأن لوكا مودريتش سيحصل على 10 ملايين يورو سنويا في حال انتقاله إلى إنتر ميلان. إضافة إلى أن المستثمرين الصينيين للنادي وعدوا اللاعب الكرواتي بإبرام عقد مغر في الصين، حيث سينهي مسيرته هناك.

وسيحاول الفريق الإيطالي الآن، الاتفاق مع نادي ريال مدريد. وبدوره سيطالب لوكا مودريتش رئيس الفريق الملكي فلورنتينو بيريز الالتزام باتفاق الشرف بين الطرفين، الذي يوافق ريال مدريد بموجبه على السماح لأفضل لاعب في مونديال «روسيا 2018» بالرحيل في حال تلقيه عرضا مناسبا.

وتم الكشف، في وقت سابق، عن أن ريال مدريد سيقدم شكوى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوويفا) ضد إنتر ميلان بسبب إجراء مفاوضات مع الكرواتي. ومن جهتها ذكرت صحيفة «صن» البريطانية، أن مودريتش أبلغ إدارة ريال مدريد برغبته في الرحيل عن النادي . وأوضحت الصحيفة أن الفريق الملكي لا يرغب بالسماح للاعب بالرحيل، وقام بتقديم عرض جديد له مع مضاعفة الراتب.

تأكيد

في الأثناء قال النجم البرازيلي السابق ريفالدو ، إنه متأكد من انتقال مواطنه نيمار لصفوف ريال مدريد بنهاية المطاف، وأنه لا يستبعد حدوث الأمر قبل انتهاء سوق الانتقالات الحالي. وأوضح ريفالدو: «الآن أنا مضطر لتصديق أقواله بأنه باق في باريس سان جيرمان، لكن من خبرتي ومن الأمور التي أسمعها، أعتقد بأنه سينضم لريال مدريد في نهاية الأمر».

ووفقا لصحيفة «آس» الإسبانية، لم يستبعد أسطورة البرازيل انتقال نيمار «للملكي» هذا الصيف قبل انطلاق الموسم الجديد. وقال نجم «السامبا» في التسعينات: «يبدو أن النجم البرازيلي (نيمار) سيبقى في فرنسا على الأقل لسنة إضافية».

ولكنه لم يستبعد حدوث «انتقال الموسم»: «مع سوق انتقالات مجنون كهذا، لا أحد يعلم ما قد يحدث بين اليوم والآخر. كل شيء ممكن حتى إغلاق السوق». وسبق لريفالدو أن مثّل المنتخب البرازيلي في 74 مباراة بين 1993 و2003، كما لعب لبرشلونة الإسباني خلال أبرز سنوات مسيرته.