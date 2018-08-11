«بالاس» يكافئ هودجسون بتمديد عقده سنة

المصدر: لندن - وكالات

أعلن نادي كريستال بالاس أمس تمديد عقد مدربه روي هودجسون سنة واحدة، كمكافأة له على تثبيت موقع الفريق في الدوري الإنجليزي بعد تعرضه لخطر الهبوط في بداية الموسم الماضي. وتم تمديد عقد هودغسون 71 عاماً، المدرب السابق لمنتخب انجلترا حتى نهاية موسم 2019-2020، علما بأنه تسلم مهامه مع الفريق في سبتمبر الماضي خلفاً للهولندي فرانك دي بوير الذي استهل الموسم بخسارة المباريات الأربع الأولى.

كذلك لم تكن بداية هودجسون مشجعة إذ خسر الفريق مبارياته الثلاث الأولى، إلا أنه أنهى الموسم في المركز الحادي عشر. وقال ستيف باريش مالك بالاس إن هذه الخطوة من شأنها أن تمنح الجميع في النادي دفعة قوية في مواجهة جيرانهم في لندن الذين ينفقون مبالغ طائلة وبينهم فريق هودغسون السابق فولهام.