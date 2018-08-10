زلاتكو يستمر مع المنتخب «الناري»

المصدر: زغرب - أ ف ب

أعلن زلاتكو داليتش، أمس، خياره بالبقاء على رأس الجهاز الفني للمنتخب الكرواتي لكرة القدم، بعد أقل من شهر على قيادته للمرة الأولى في تاريخه إلى المباراة النهائية لكأس العالم. وأوصل زلاتكو التشكيلة الكرواتية التي ضمت في صفوفها نجوماً من طينة لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش وماريو ماندزوكيتش، إلى نهائي مونديال روسيا 2018، قبل أن يخسر أمام نظيره الفرنسي 2-4.

وبعد أقل من شهر على المباراة التي أقيمت في 15 يوليو على ملعب لوجنيكي في موسكو، التقى داليتش رئيس الاتحاد الكرواتي للعبة دافور شوكر للبحث في مستقبله مع المنتخب. وقال دالتيش في بيان صادر عن الاتحاد: «كان من المهم للغاية بالنسبة لي أن أتحدث مع الرئيس بكل صراحة عن جميع المواضيع وأشكر دافور على تفهمه للأمور التي لم أكن أجدها صحيحة».

وأضاف: «أعتقد أننا عالجنا هذه المواضيع وأتطلع لخوض تحديات جديدة».

وسبق لزلاتكو أن أعرب عن أسفه لافتقاده للدعم الكامل من قبل الاتحاد، وقال بعد عودته إلى زغرب إثر المشاركة في المونديال، أنه يتذكر «أموراً معينة»، ويتوجب عليه «التفكير بعناية» بخصوص مستقبله مع المنتخب.

ودعا كثيرون داليتش إلى مواصلة مهمته مع المنتخب حتى كأس أوروبا 2020، لاسيما مودريتش قائد التشكيلة الكرواتية ولاعب ريال مدريد. ونقل بيان الاتحاد عن شوكر قوله: «أنا سعيد لإجراء حديث صريح حول أمور يمكن تحسينها، ويسرني أننا سنواصل معاً تحقيق انتصارات جديدة».

وأشار البيان إلى أن «قرارات رسمية» بشأن تمديد عقد داليتش سيتم اتخاذها في الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للاتحاد.

وتولى زلاتكو مهامه في أكتوبر 2017، قبل مباراة فقط من نهاية التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال. وتمكن من قيادة بلاده إلى الفوز (2-0 على أرض أوكرانيا)، وبلوغ الملحق الأوروبي حيث تفوق على اليونان (4-1 ذهاباً و0-0 إياباً).