كلوب لن يصوت لمحمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم

المصدر: وكالات

كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" عن لوائح اختيار الفائزين بجوائز مسابقة دوري ابطال اوروبا موسم 2017 – 2018 والتي توج بلقبها ريال مدريد الإسباني على حساب ليفربول الإنجليزي.

وذكر الموقع الرسمى للاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" أن مدربى الأندية الـ32 التى شاركت فى دور المجموعات بالنسخة الماضية من مسابقة دورى ابطال اوروبا سيشاركون فى التصويت لاختيار الفائزين، بجانب 55 صحفياً من الاتحادات الأعضاء فى "اليويفا".

وأضاف أن لوائح اختيار اللاعبين الفائزين بجوائز الأفضل فى مسابقة دورى أبطال أوروبا تمنع المدربين من التصويت للاعبين من نفس أنديتهم، وبالتالي لن يتمكن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، من التصويت للنجم المصرى محمد صلاح الذى ينافس كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسبانى السابق ويوفنتوس الإيطالى الحالى، وليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى، على الفوز بجائزة أفضل مهاجم فى دورى أبطال أوروبا موسم 2017 – 2018.

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