قطار «البريمرليغ» يكسر صمت الصيف

المصدر: دبي - صلاح الدين الشيحاوي

ينطلق قطار الدوري الانجليزي غداً من ملعب «اولد ترافورد» بقمة مانشستر يونايتد وليستر سيتي، بعد صيف ساخن من التعاقدات والتغييرات. فالنسخة الجديدة من «البريمرليغ» ستفتقد المدرب الفرنسي أرسين فينغر الذي ترك أرسنال بعد 22 عاماً، كما تخلى تشيلسي عن مدربه الايطالي كونتي الذي قاده إلى لقب 2017. وسجل «ميركاتو البريمرليغ 2018» أرقاماً قياسية تاريخية بخصوص حراس المرمى، حيث ضم ليفربول البرازيلي أليسون قادما من روما بـ72 مليون يورو، وتعاقد تشيلسي مع الإسباني كيتا بـ80 مليون يورو ليصبح أغلى حارس في تاريخ كرة القدم!

وتتسابق الأندية الإنجليزية لحسم آخر الصفقات حيث يقفل باب التسجيل الليلة عند الساعة الثانية عشرة.

وأبرم مانشستر سيتي صفقة مدوية بضم الجزائري رياض محرز، أفضل لاعب في انجلترا عام 2016، ليعزز صفوفه ويقوي حظوظه في الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، ولعب أدواراً متقدمة في دوري أبطال أوروبا. وتوج سيتي بلقب كأس الدرع الخيري بعد فوزه على «البلوز» 2-0 قبل 3 أيام. ويفتتح «السماوي» موسمه بلقاء ناري مع أرسنال على ملعب الإمارات الأحد، بينما يواجه ليفربول ويستهام في ذات اليوم، ويحل تشيلسي ضيفا على هيديرسفيلد تاون، ويستقبل نيوكاسل توتنهام في أبرز مباريات الجولة الأولى.