مانشستر يونايتد يعرض 25 مليون يورو على بايرن لشراء بواتينغ

المصدر: د ب ا

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي عرض على نادي بايرن ميونخ، لشراء اللاعب جيروم بواتينغ، مقابلا ماليا يقل كثيرا عما يطلبه النادي البافاري.

وذكرت صحيفتا "بيلد" و"شبورت بيلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن مانشستر عرض 25 مليون يورو فقط، فيما يطالب بما لا يقل عن 50 مليون يورو لبيع قلب الدفاع المولود لأب غاني وأم ألمانية.

تجدر الإشارة إلى أن موسم الانتقالات ينتهي في انجلترا بعد غد الخميس.

كان نيكو كوفاك، مدرب بايرن، أعلن بعد فوز فريقه على مانشستر في مباراة ودية بهدف مقابل لا شيء مساء أول أمس الأحد، أنه لا يوجد جديد بشأن بواتينج، فيما قال كابتن الفريق مانويل نوير إنه لا يتوقع أن يترك بواتينج الفريق البافاري.

ورفض حسن صالح حميدتش، مدير الكرة في النادي البافاري، التعليق على موضوع بواتينغ.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان، تحت قيادة مديره الفني توماس توخل، مهتم أيضا بالحصول على خدمات اللاعب الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2014.