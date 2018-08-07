موقعة بايرن ويونايتد درس لـ«ذئاب الفجيرة»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

اختارت بعثة فريق الفجيرة شحن طاقة اللاعبين عبر حضور المباراة الودية التي جمعت فريقي بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد والتي انتهت لصالح «البافاري» بهدف دون مقابل، أول من أمس، على ملعب أيانز أرينا.

وحرص الجهاز الفني وعناصر الفريق على متابعة لقاء عمالقة أوروبا في المدرجات بعد أقل من 48 ساعة على الفوز في خامس تجارب الذئاب الودية على فريق راين الألماني بثلاثة أهداف دون مقابل والتي أقيمت ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي يخوضه الفجيرة في ألمانيا.

وتعتبر بروفة «البافاري» والشياطين الحمر الأوروبية مناسبة جيدة كونها تسهم في تلطيف أجواء بعثة الفجيرة وتحفيز عناصر الفريق قبل الوصول إلى المحطة الختامية من المعسكر الخارجي بعد غد.