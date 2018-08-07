لويز يشجع كورتوا وهازار على البقاء في «تشيلسي»

المصدر: لندن- أ ف ب

حث المدافع البرازيلي لفريق تشلسي الإنجليزي دافيد لويز زميليه البلجيكيين حارس المرمى تيبو كورتوا والمهاجم إيدن هازار على البقاء مع الفريق اللندني، معتبراً في الوقت ذاته أن الفريق قادر على التطور بغيابهما. وترجح التقارير انتقال كورتوا المرتبط بعقد لسنة إضافية مع تشلسي، إلى ريال مدريد.

علماً بأن النادي قد يخسره بانتقال حر الصيف المقبل أو لقاء بدل منخفض في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وكشف كريستوف هنروتاي وكيل أعمال كورتوا أن الأخير يرغب بالانتقال إلى إسبانيا. كذلك يبدو هازار، هدفاً لريال مدريد على رغم تقديم عرض جديد له من فريقه الحالي.