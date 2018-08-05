«طيران الإمارات» تتخلى عن رعاية سان جرمان

المصدر: دبي - البيان الرياضي ـ أ ف ب

أعلنت مجموعة طيران الإمارات السبت أنها لن تجدّد عقد رعاية نادي باريس سان جرمان الفرنسي بعد انتهاء مدته عام 2019، من دون أن توضح أسباب القرار.

وقال ناطق باسم المجموعة الإماراتية في دبي: «طيران الإمارات تؤكد أنها لن تجدّد عقد الرعاية مع باريس سان جرمان».

وأضاف : «طيران الإمارات أقامت شراكة ممتازة مع باريس سان جرمان وعقد الرعاية أتاح للعلامة التجارية لطيران الإمارات بأن تتواجد بقوة ليس فقط في فرنسا بل في أوروبا عموما وفي دول كرة القدم الأخرى».

وبدأ التعاون بين طيران الإمارات و النادي الفرنسي في عام 2005، وأصبحت منذ 2006 الراعي الرئيسي لقميصه. كما ترعى المجموعة قمصان أندية كبرى أخرى أبرزها ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا وأرسنال الانجليزي وميلان الايطالي. وكانت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أشارت أول من أمس إلى أن طيران الإمارات التي تنفق بين 25 و30 مليون يورو سنويا لرعاية قميص النادي الباريسي، رفضت مطالب سان جرمان برفع قيمة الرعاية إلى 80 مليون يورو.

من جانب آخر أحرز باريس سان جرمان لقب كأس السوبر في كرة القدم للمرة السادسة توالياً، بفوزه السهل بتشكيلة شابة على موناكو 4-0 أمس في مدينة شينزين الصينية.

وسجل للفائز الأرجنتيني أنخل دي ماريا (33 و90+2)، لاعب الوسط الشاب كريستوفر نكونكو (40)، والمهاجم الأميركي الشاب تيموثي وياه (67). وشارك النجم البرازيلي نيمار أغلى لاعب في العالم، في الدقيقة 76 من المباراة بدلاً من لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، ليحمل ألوان فريقه للمرة الأولى في خمسة أشهر.