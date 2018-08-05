تير شتيغن: عدم المشاركة في المونديال كان مؤلماً

المصدر: سان خوسيه - وكالات

وصف الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن عدم مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بـ «الأمر القاسي للغاية».

وقال تير شتيغن : «إذا قدمت موسماً كالذي قدمته فإنه يتولد لديك الكثير من الشغف لخوض المونديال، ولكن يجب احترام قرار المدير الفني». وأضاف: «الأمر كان قاسياً للغاية بالنسبة لي، هذه هي الحقيقة ولكنني كنت هناك لمساندة الفريق، هذا ما كنت أستطيع أن أقوم به وقمت به بنسبة مئة بالمئة».

ورغم ظهوره المتألق الموسم الماضي مع برشلونة، لم يشارك تير شتيغن في المونديال الروسي ولو لدقيقة واحدة مع المنتخب الألماني بطل العالم عام 2014.

وشارك بصفة أساسية في حراسة مرمى المنتخب الألماني الحارس مانويل نوير، الذي أخفق في إنقاذ فريقه، بقيادة مديره الفني يواخيم لوف، من مغادرة المحفل العالمي مبكراً من الدور الأول.