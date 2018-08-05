ماركو ريوس قائداً لـ«دورتموند»

المصدر: برلين - وكالات

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني رسمياً، عن تنصيب ماركو ريوس قائداً جديداً للفريق. وجاءت هذه الخطوة، بعد أن حمل ريوس شارة قيادة الفريق خلال المباراة الودية أمام رين الفرنسي أول من أمس. وسبق لريوس أن حمل شارة قيادة دورتموند عدة مرات من قبل، قبل إعلانه رسمياً كقائد جديد للفريق.

وقال ريوس بعد تعادل دورتموند مع رين، 1 -1 «المدرب أخبرني بأنني سأصبح القائد الجديد، إنه لفخر كبير وأمر يجعلني أشعر بالشرف». وكان مارسيل شميلزر هو قائد دورتموند في الموسم الماضي ، لكنه أكد في مايو الماضي أنه سيتخلى عن شارة القيادة.