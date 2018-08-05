كامبل: على إيمري التأقلم مع الضغط

المصدر: لندن - وكالات

قال سول كامبل مدافع أرسنال السابق إن أوناي إيمري، مدرب الفريق اللندني الجديد، يجب عليه التأقلم مع إيقاع الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» السريع لو أراد قيادة النادي للنجاح هذا الموسم.

وتولى مدرب سان جيرمان السابق قيادة أرسنال خلفاً لأرسين فينغر .

ضغط

وقال كامبل : الدوري الممتاز سيكون مزعجاً وليس مريحاً كما كان الأمر في بطولات الدوري الأخرى. يجب عليه التأقلم مع الضغط كل أسبوع. بعض المدربين يشعرون بالصدمة لكن يجب عليه التأقلم سريعاً.ويأمل مدافع إنجلترا السابق ألا يتسبب تركيز إيمري على تطوير الدفاع في تجريد أرسنال من خطورته الهجومية.