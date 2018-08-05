رحيل فيدال عن «بايرن» يشعل غضب ليفاندوفسكي

المصدر: عواصم- وكالات

كشفت مصادر مقربة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن غضبه الشديد من الطريقة، التي وافق بها بايرن ميونيخ سريعاً على رحيل التشيلي ارتورو فيدال إلى برشلونة في الوقت، الذي يرفض مجرد الحديث عن إمكانية السماح للبولندي بتلقي العروض من أجل الرحيل عن بايرن على الرغم من أن ليفاندوفسكي أبدى رغبة واضحة في مغادرة صفوف الملك البافاري وسمح بايرن لفيدال بالرحيل إلى برشلونة، ولكن إذا حاول المهاجم ليفاندوفسكي السير على نفس المنوال سيجد حامل لقب الدوري الألماني نفسه في مشكلة حقيقية.

وفي بيان الإعلان عن الاتفاق بين بايرن وبرشلونة، قال فيدال إن النادي البافاري منحه «الفرصة للدخول في تحد جديد». وقال فيدال: «شكراً لفريق بايرن ميونيخ وللجماهير. استمتعت كثيراً بالوقت الذي قضيته في ميونيخ. أود أن أشكر النادي لإعطائي الفرصة لمواجهة تحد جديد مع برشلونة». وتشير التكهنات إلى أن فيدال طلب من إدارة بايرن ميونيخ الرحيل إلى الدوري الإسباني، بمجرد سماعه عن اهتمام برشلونة.

حيرة

ويرى الخبراء أنها خطوة خطيرة من جانب بايرن ميونيخ، نظراً لأن ليفاندوفسكي يبحث بدوره عن الرحيل، وربما يتساءل لماذا سمح النادي لفيدال بالرحيل وتعنت معه.

الإجابة قد تتلخص في أنه لم يتقدم أي ناد بعد بطلب الحصول على خدمات المهاجم البولندي، وحتى لو حدث ذلك، فإن العرض ربما لا يرتقي لطموحات بايرن، وهو الشيء الذي نجح فيه برشلونة رغم عدم الإعلان عن قيمة صفقة ضم فيدال. كما أن بايرن عثر على خليفة فيدال، ويتعلق الأمر بالألماني الدولي ليون جوريتسكا القادم من صفوف شالكه في صفقة انتقال حر.

كما أن الفريق يمتلك وفرة في وسط الملعب،في ظل وجود تياغو الكانتارا وخافي مارتينيز وخاميس رودريغيز وسيباستيان رودي وكرونتين توليسو بجانب عودة ريناتو سانشيز، ولكن على النقيض، فإن إيجاد من يحل محل ليفاندوفسكي أشبه بالمستحيل. كما أن النادي البافاري قد يتذرع بأن فيدال كان يتبقى لها موسم واحد في عقده مع الفريق، على عكس ليفاندوفسكي الذي يرتبط بعقد يمتد حتى 2021.

بديل

وبعد أن وافق ريال مدريد على بيع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، ربطت تقارير صحافية بين النادي الإسباني وليفاندوفسكي والحال نفسه بالنسبة لتشيلسي الذي قد يلجأ للمهاجم البولندي إذا أصر نجمه البلجيكي ادين هازارد على الرحيل للنادي الملكي.