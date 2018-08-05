«سيتي» وتشيلسي يغازلان الدرع الخيرية

المصدر: لندن - وكالات

يلتقي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي مع تشيلسي حامل الكأس اليوم على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، في مباراة درع المجتمع التي تمهد للموسم الإنجليزي الكروي الرسمي.

ورغم أن المباراة تستقطب الأنظار كونها الأولى في موسم إنجليزي يعد بالكثير، إلا أن المراقبين لا يعولون كثيراً على تكوين صورة واضحة عما سيكون عليه الدوري الممتاز، ذلك أن أياً من الفائزين بهذه الكأس لم يتوج بطلاً للدوري، منذ فعل ذلك مانشستر يونايتد في موسم 2010-2011.

وتقام المباراة في درجة حرارة مرتفعة تشهدها العاصمة البريطانية لندن في هذه الفترة، وستكون مناسبة لمدربي الفريقين لإشراك لاعبين شبان إلى جانب اللاعبين النجوم الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم الـ 21 التي استضافتها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.

وبصرف النظر عن التشكيلتين اللتين سيدفع بهما كل من المدربين الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) والإيطالي ماوريتسيو ساري (تشيلسي)، ستكون المباراة مناسبة لاستعادة كرة القدم المحلية الإنجليزية بريقها بعد ثلاثة أسابيع على ختام نهائيات كأس العالم.

ويطرح السؤال بقوة: هل سيتمكن «القمر السماوي» من استهلال الموسم بقوة كما فعل في ختام الموسم الماضي، أم سيواجه تحدياً جدياً في سعيه إلى الاحتفاظ بلقبه؟

في المقابل، هل سيتمكن المدير الفني الجديد لـ«البلوز» ساري القادم من نابولي، من انتزاع الكأس للفريق اللندني، بعدما قاد سلفه الإيطالي أنطونيو كونتي الفريق إلى لقب كأس إنجلترا الموسم الماضي وبطولة الدوري الممتاز في الموسم الذي سبقه؟

كذلك يتساءل مشجعو مانشستر سيتي عن كيفية تعامل المدرب غوارديولا مع الجناح الجزائري رياض محرز القادم من ليستر سيتي وهو كان أبرز المنضمين إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان غوارديولا أشرك محرز في المباراة أمام بايرن ميونيخ في كأس الأبطال الدولية الأسبوع الماضي، وقال انه سيدفع به أساسياً في مباراة اليوم على الرغم من إصابة في كاحله.

وقال غوارديولا الذي سبق له أن خاض مواجهتين ناجحتين ضد نظيره ساري الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا «محرز جيد. لا يزال يشعر بقليل من الألم، لكنه تدرب مع الفريق. أعتقد أنه قادر على اللعب».

وكان غالبية نجوم مانشستر سيتي الذين خاضوا مع منتخبات بلادهم الأدوار النهائية من مونديال روسيا، التحقوا بالفريق، باستثناء كل من الإنجليزي رحيم سترلينغ والبلجيكي كيفن دي بروين اللذين يمضيان عطلتهما.

ترحيب

كذلك رحب غوارديولا بلقاء ساري، الذي حل بدلاً من مواطنه أنطونيو كونتي الشهر الماضي. وقال الإسباني «أنا سعيد لوجوده هنا في الدوري الإنجليزي الممتاز. تابعته في ثلاث مباريات مع فريقه الجديد، وقد تمكن من جعل فريقه يلعب بالطريقة التي يريدها. وسأفيد كثيراً من متابعته أسبوعياً».

وتابع «أعتقد أننا سنخوض مباراة كبيرة، إذ لطالما كان تشيلسي خصماً كبيراً. كان الأمر كذلك مع أنطونيو (كونتي)، وسيكون نفسه مع ماوريتسيو (ساري). وسيكون أسلوب اللعب مثالياً لكرة القدم الإنجليزية».

واعترف غوارديولا في المقابل أن المباراة تأتي في وقت صعب على الفريق لافتقاده مجموعته الكاملة، لكنه أكد استعدادات مانشستر سيتي قائلاً: إنه يتطلع إلى لقب خامس في المسابقة، علماً أن كل من الفريقين سبق له الفوز بها أربع مرات.