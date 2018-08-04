محمد صلاح أغلى لاعب في ليفربول

المصدر: البيان الالكتروني

تصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة أغلى لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما وصلت قيمته فى سوق الانتقالات العالمية إلى 135 مليون جنيه إسترليني حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية.

ويتفوق محمد صلاح بفارق كبير على أقرب منافسيه وهو البرازيلي روبرتو فيرمينو صاحب الـ72 مليون جنيه إسترليني.

وجاء ساديو مانى فى المركز الثالث بـ63 مليون جنيه إسترليني، والغينى نابى كيتا فى المركز الرابع بـ59 مليون جنيه إسترليني، والحارس البرازيلي أليسون بالمركز الخامس بـ54 مليون جنيه إسترليني، وفقا لليوم السابع.

ويفتتح ليفربول مشواره فى النسخة الجديدة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بمواجهة وستهام يونايتد يوم 12 أغسطس الجارى، بينما يلتقى مع كريستال بالاس يوم 20 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة الثانية، فيما يلعب مع برايتون يوم 25 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة ثم ليستر سيتي مطلع سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة، وتوتنهام يوم 15 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة الخامسة.