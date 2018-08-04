فيرنر.. آخر أهداف النادي الملكي

المصدر: مدريد - وكالات

تحدثت تقارير إعلامية عن إضافة اسم جديد لقائمة المرشحين للانتقال لصفوف ريال مدريد، لتعزيز هجومه، عقب رحيل رونالدو إلى يوفنتوس.

وأشارت التقارير إلى أن المهاجم الألماني تيمو فيرنر، نجم نادي لايبزيغ الألماني، الذي يمتلك موهبة تهديفية كبيرة، فضلاً عن صغر سنه، بات مرشحاً بقوة للانتقال إلى صفوف الملكي، وفق ما نقل موقع «يورو سبورت» الرياضي.

ونوّه الموقع إلى أن العديد من العوامل ترجح كفة فيرنر لتدعيم هجوم الميرنغي الموسم الجديد، أبرزها صغر عمره، وتكلفته الأقل مقارنة بباقي النجوم المرشحين للانتقال لريال مدريد هذا الصيف.

وكانت صحف رياضية قد تحدثت بأن لوبيتيغي وضع رودريغو خياراً أول، لكن مغالاة فالنسيا بطلباته المالية وقفت حائلاً أمام إتمام الصفقة.