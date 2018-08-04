خيسوس مستمر مع سيتي حتى 2023

جدّد نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس، عقد مهاجمه غابرييل خيسوس حتى عام 2023.

وجاء تمديد التعاقد لمدة عامين بعد العروض الجيدة التي قدمها خيسوس (21 عاماً) ضمن صفوف الفريق منذ أن انضم إليه في يناير 2017، وقد سجل 24 هدفاً خلال 53 مباراة.

وقال تشيكي بيغريستين، مدير الكرة بمانشستر سيتي، في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت: «غابرييل بالتأكيد واحد من أفضل المهاجمين الشبان في العالم، لذلك فاستمراره معنا يعد تعزيزاً كبيراً لصفوفنا»، وأضاف «عروضه تتسم بالتنوع الكبير، وأعرف كم يستمتع بيب (غوارديولا المدير الفني للفريق) بالعمل معه، وأتطلع حقاً إلى متابعة تطوره في الأعوام المقبلة».

ويفتتح سيتي منافسات الموسم الجديد بلقاء تشيلسي، غداً في مباراة درع اتحاد الكرة الإنجليزي. لندن - وكالات