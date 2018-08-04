«باي باي بايـرن».. التشيلي فيدال كاتالوني

المصدر: برلين- أ ف ب

ذكرت تقارير صحافية أن لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال في الطريق إلى برشلونة الإسباني بعد أن غادر معسكر فريقه بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الستة الأخيرة.

وذكرت التقارير أن صانع الألعاب التشيلي (31 عاما) ترك صباح أمس المعسكر التدريبي لبايرن في بافاريا، مشيرة إلى أن إعلان انتقاله إلى العملاق الكاتالوني بات وشيكاً. وذكرت صحيفتا «موندو ديبورتيفو» و«آس» الإسبانيتان وصحيفة «ذي غارديان» البريطانية أن برشلونة حضر عرضا بقيمة 30 مليون يورو (35 مليون دولار) للحصول على خدمات فيدال.

وأشارت التقارير أيضا إلى أن عرض برشلونة يتضمن عقدا لثلاثة أعوام مع أجر سنوي يصل إلى تسعة ملايين يورو. وذهبت «ذي غارديان» إلى حد التأكيد أن اجتماعا جمع فيدال مع مسؤولين في النادي الكاتالوني الأسبوع الماضي، وأنه أجرى الزيارة الطبية الروتينية بعد أن ترك معسكر الفريق البافاري بإذن من المدرب الجديد، الكرواتي نيكو كوفاتش، وتوجه إلى كاتالونيا.

وأكدت المصادر نفسها أن بايرن يريد انتقال فيدال، وكذلك تقليص عدد النجوم في صفوفه. وكان الرئيس التنفيذي للعملاق البافاري كارل هاينتس رومينيغه أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع لدى توقيع لاعب الوسط الدولي الالماني ليون غوريتسكا (23 عاما) من شالكه دون مقابل، انه أصبح لدى الفريق العديد من لاعبي خط الوسط. ويسعى برشلونة منذ رحيل نجمه نيمار الموسم الماضي الى تعزيز صفوفه بنخبة من اللاعبين أصحاب الخبرة، للمنافسة بقوة الموسم المقبل على لقب دوري أبطال أوروبا.