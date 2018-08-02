صلاح في دائرة اهتمام ريال مدريد مجدداً

المصدر: البيان الالكتروني

عادت صحيفة «اكسبرس» الانجليزية للحديث عن انتقال محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي والمنتخب الوطنى إلى ريال مدريد وعنونت الصحيفة تقريرها "صلاح بديلا لرونالدو"، وذكر التقرير أن الفريق الملكي مازال مهتما بضم الفرعون المصري تعويضاً عن صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الايطالي.

وكشف التقرير أن اللاعب عقد جلسة مع مندوب من النادي الملكي عقب مباريات كأس العالم بروسيا، وربط التقرير بين الشركة التى قامت بالوساطة لانتقال نيمار إلى باريس، مع الشخص الذى تفاوض مع صلاح ويعمل فى الشركة نفسها.

وذكر التقرير أيضا أن هناك مفاوضات مع هارى كين مهاجم توتنهام الانجليزي، ويسير النادى في التفاوض معهما وقد ينتهى الأمر فى النهاية باختيار احدهما، كما سارت مجلة «الأسبوع» الانجليزية على النهج نفسه، فى تأكيد مفاوضات الريال واستعرضت أرقام وانجازات محمد صلاح الموسم الماضى وتسجيله 50 هدفا فى كل منافسات الموسم مع فريقه، بحسب صحيفة الأهرام.

وذكر تقرير «الديلى» الرياضية الاسبانية انه على الرغم من ان الجناح المصرى جدد تعاقده مع ليفربول لمدة خمس سنوات، إلا أن هذا لا يمنع أن يتم شراء عقد اللاعب او يتم عقد صفقة هذا الصيف او فى وقت لاحق.

المعروف أن فترة الانتقالات الصيفية فى الدورى الاسبانى بدأت 2 يوليو على ان يتم غلق باب القيد فى 31 أغسطس الحالى، وهى الفترة التى تشهد العديد من التصريحات والتقارير تستغل فى كثير من الأحيان فى التفاوض مع اللاعبين.