البارسا والريال يسقطان في كأس الأبطال

المصدر: ارلينغتون - أ ف ب

سقط برشلونة الإسباني أمام روما الإيطالي 2-4 فجر أمس في ارلينغتون الأميركية ضمن الكأس الدولية للأبطال في كرة القدم.

وسجل البرازيليان رافيينا الكانتارا (7) ومالكوم المنتقل حديثاً من بوردو الفرنسي (50) هدفي برشلونة، وستيفان الشعراوي (35 و78) وبريان كريستانتي (83) ودييغو بيروتي (86 من ركلة جزاء) أهداف روما. وفاز مانشستر يونايتد على ريال مدريد 2-1 في ميامي. وسجل التشيلي الكسيس سانشيز (10) والإسباني اندير هيريرا (27) هدفي يونايتد، والفرنسي كريم بنزيمة (45+3) هدف ريال مدريد.

وأنهى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مبارياته في هذه المسابقة التي تجمع أفضل الأندية الأوروبية خلال جولاتها الاستعدادية للموسم الجديد، فيما سيواجه ريال مدريد يوفنتوس وروما الإيطاليين الأحد والأربعاء على التوالي.

وفاز توتنهام الإنجليزي على ميلان الإيطالي 1- 0 في مينيابوليس الأميركية. وسجل الفرنسي جورج- كيفن نكودو الهدف في الدقيقة 47.

ويلعب ميلان مباراته الأخيرة الأحد مع برشلونة، فيما يلعب روما الأربعاء المقبل مع ريال مدريد الإسباني.