بالصور.. صلاح وماني "حبايب" بعد خلاف أثار الرعب في ليفربول

المصدر: البيان الالكتروني

انتهى الخلاف الذي نشب بين الثنائي محمد صلاح و ساديو ماني لاعبي فريق ليفربول الانجليزي وأثار الرعب داخل الفريق حيث شهد سباق الدراجات لفريق الريدز في مدينة إيفان الفرنسية طي صفحة هذه المشكلة.

وذهب اللاعبان رفقة بعضهما إلى مقر تدريبات الريدز بمدينة إيفان الفرنسية، خلال معسكر الفريق بفرنسا، استعدادا لمواجهة نابولي الإيطالي الودية، حيث ركب كل منهما دراجته وتبادلا الحديث والضحك أثناء الذهاب للتمرين وفقا لروسيا اليوم.



ونشب خلاف بين صلاح وماني، خلال المباراة الودية التي جمعت فريقهما أمام نادي مانشستر يونايتد، في إطار منافسات الكأس الدولية للأبطال استعدادا للموسم الجديد 2018-2019، بعد ركلة الجزاء التي احتسبت للريدز في الشوط الأول من المباراة، وتقدم الفرعون المصري لتسديد الركلة إلا أن ماني أصر على تسديدها، ليحدث بينهما نقاش وجدال واضح أمام عدسات الكاميرات، قبل أن ينسحب صلاح ويترك تنفيذ الركلة لماني.

ويلتقي ليفربول نظيره نابولي، في المباراة الودية، المقررة ، السبت المقبل، خلال معسكر الفريق الإنجليزي بفرنسا، كما يخوض مباراة أخرى في معسكره بفرنسا أمام فريق تورينو الإيطالي، يوم الثلاثاء المقبل.