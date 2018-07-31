رئيس نابولي يكشف سبب رفض ضم رونالدو

المصدر: البيان الالكتروني

كشف رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورينتس أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرض عليه بواسطة وكيله جورجي مينديش، إلا أن إمكانيات ناديه لم تسمح له بالتفكير في الصفقة، واصفاً انتقال النجم إلى يوفنتوس، بـ"الخطوة الخطيرة" بالنظر إلى عمر اللاعب البرتغالي.

وأنهى رونالدو (33 عاما) مسيرة أسطورية مع ريال مدريد امتدت لـ9 سنوات، منتقلا إلى مدينة تورينو مع فريق "السيدة العجوز" مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز أخرى.

وفي حديثه عن صفقة رونالدو، قال رئيس النادي الإيطالي: "إنفاق الكثير من المال لشراء لاعب واحد في نهاية مسيرته شيء خطير للغاية".

وأضاف: "دعونا نتذكر أن رونالدو يبلغ عمرا يجعل التوقيع معه بمثابة المخاطرة لموازنة حسابات أي ناد"، بحسب سكاي نيوز.

وأوضح دي لاورينتس مخاطر التعاقد مع رونالدو من وجهة نظره: "التعاقد مع رونالدو يخلو من أي معايير، فإن بدأت في دفع راتب سخيف وغير اعتيادي مماثل، فعاجلا أم آجلا سينقلب الوضع عليك".

وأفصح المنتج السينمائي عن كواليس حديثه مع جورجي مينديش وكيل رونالدو: "رونالدو يحظى بالوكيل الرياضي الأذكى على الإطلاق: جورجي مينديش. لقد تناولت معه الإفطار في البرتغال، وتحدثنا حينها عن حارس المرمى روي باتريشيو".

واستكمل: "وعندما اتضح أن رونالدو يرغب في مغادرة ريال مدريد، هاتفني (مينديش) وقال لي: (أنصت يا أوريليو، هل يمكن أن نلعب تلك اللعبة؟)".

ليختتم: "سألت مينديش: (هل تعتقد أن رونالدو سيجعلني ثريا؟ إن كان الوضع كذلك، فأول 250 مليون يورو ستدخل إلى خزانة نابولي، والـ100 مليون التالية ستكون من نصيب رونالدو)".