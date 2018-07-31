سان جرمان يبتسم أخيراً في كأس الأبطال

المصدر: سنغافورة - أ ف ب

ختم باريس سان جرمان الفرنسي مبارياته في مسابقة كأس الأبطال الدولية لكرة القدم، بفوزه على اتلتيكو مدريد 3-2 أمس على الملعب الوطني في سنغافورة أمام 22 ألف متفرج.

وسجل لسان جرمان كريستوفر نكونكو (32) وموسى ديابي (71) والناشئ الفرنسي المولدافي فيرجيليو بوستولاتشي ابن الـ 18 عاما (92). ولاتلتيكو مدريد الناشئ فيكتور موليخو ابن الـ17 عاما (75) والفرنسي انطوان بيرميدي خطأ في مرمى فريقه (86).

وبذلك يكون نادي العاصمة الفرنسية قد حقق فوزه الأول في المسابقة بقيادة مديره الفني الجديد الألماني توماس توخل، الذي تولى الإشراف على بطل الدوري الفرنسي بعد نهاية الموسم المنصرم، خلفاً للإسباني أوناي ايمري. وكان سان جرمان خسر مباراته الأولى في المسابقة أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-3، ثم سقط أمام أرسنال الانجليزي 1-5.