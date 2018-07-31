محرز يلحق بمواجهة سيتي و«البلوز» في الدرع الخيرية

المصدر: لندن - أ ف ب

حصل الجناح الدولي الجزائري رياض محرز على الضوء الأخضر لخوض لقاء الأحد الذي يجمع فريقه الجديد مانشستر سيتي مع تشلسي في مباراة الدرع الخيرية التي تسبق انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكشف سيتي أن بإمكان محرز معاودة تمارينه استناداً إلى الفحص الذي خضع له.

وتعرض الجزائري البالغ 27 عاماً للإصابة في كاحله الأيسر خلال المباراة الأخيرة لفريقه الجديد في كأس الأبطال الدولية الودية ضد بايرن ميونيخ الألماني (3-2) في ميامي الأميركية.

وأشار سيتي إلى أن «فحص الأشعة الذي خضع له أمس لم يظهر أي إصابة خطيرة، وقد يكون متوافراً للمشاركة في مباراة عطلة نهاية الأسبوع في درع المجتمع ضد تشلسي».

ويستهل سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الممتاز في 12 مارس بمباراة قوية ضد مضيفه اللندني آرسنال.